Nomination à Plateforme10 – Nathalie Herschdorfer nommée à la tête de Photo Elysée L’actuelle directrice du Musée des beaux-arts du Locle est une ancienne de l’institution. Boris Senff DÉVELOPPEMENT SUIT

Nathalie Herschdorfer, actuelle directrice du Musée des beaux-arts du Locle, prendra ses fonctions à la tête de Photo Elysée au début juin. KEYSTONE

Et de deux. Après Juri Steiner, nommé en décembre dernier à la tête du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) en remplacement de Bernard Fibicher, on sait désormais que c’est Nathalie Herschdorfer qui prendra les rênes de Photo Elysée sur le site de Plateforme10 à Lausanne, suite au départ de Tatyana Franck, partie pour le French Institute Alliance Française à New York.