Restaurant emblématique à Ollon – Nathalie Schickel quitte les fourneaux de l’Hôtel-de-Ville L’Alsacienne, devenue bourgeoise d’Ollon, a géré la pinte communale trente-deux ans. Retour en cuisine entre souvenirs et émotions. Christophe Boillat

Nathalie Schickel, patronne depuis trente-deux ans du restaurant de l'Hôtel-de-Ville a Ollon, rendra son tablier dans quelques semaines. VANESSA CARDOSO

C’est avec un grand sourire, et un expresso crémeux-croissant que Nathalie Schickel nous reçoit dans l’une des deux salles du restaurant de l’Hôtel-de-Ville d’Ollon. Entre tables et fourneaux, comptoir et bureau, l’Alsacienne devenue bourgeoise boyarde œuvre ici depuis trente-deux ans. «Précisément trente ans de bonheur et d’amitiés, mais deux ans d’humiliation et de désespoir dus au Covid… »

Menue, dynamique, douce, l’âme de l’établissement très soigné, qui est aussi hôtel, nous embarque dans le tour du «propriétaire» – de la locataire en l’occurrence. Dans la grande salle à manger, des tableaux et décorations accrochés aux cimaises, d’autres objets. «Ce sont de fidèles clients qui me les ont confiés», souligne la native de Colmar de 58 ans, qui a pris son premier service dans la pinte communale le 15 décembre 1989.