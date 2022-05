La rencontre – Nathanaël Rochat, aussi lentement que nécessaire L’air de ne jamais y toucher, le flegmatique de la vallée de Joux est devenu l’une des grandes voix de l’humour. Il repart pour un nouveau seul en scène, ou presque. Francois Barras

Ne pas s’y fier: Nathanaël Rochat remplit les salles. «Si le regard de mes parents sur ma carrière a changé, c’est surtout grâce au pêcheur du lac de Joux, qui leur a dit du bien de moi quand il les a croisés à la boucherie.» Jonathan Picard

«Spectacle pas cher, niveau professionnel», promet l’affiche. Comme pour le prouver, Nathanaël Rochat est arrivé en avance au rendez-vous – un bon point.

On allait friser le sans-faute quand l’affaire s’emballe sur une histoire assez confuse d’écran géant qui agrémentera le nouveau spectacle et devrait rendre celui-ci plus interactif tout en risquant de perturber l’attention du narrateur, lequel risque de se retourner trop souvent, déjà qu’il a du mal à fixer son public sans se gratter le ventre. En résumé. «Mais c’est une idée de la prod. Moi, monter sur scène avec mon sac de blagues, ça me suffit.»