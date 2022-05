Critique de spectacle – Nathanaël Rochat se fiche de tout sauf de son public Écrabouillant le consensus de circonstance par un je-m’en-foutisme de façade, le nouveau spectacle de l’humoriste fait du bien. Francois Barras

À Rolle, l’humoriste ne laissait aucun temps mort aux cent minutes qu’il occupe tout seul sur scène, hormis sur un écran les apparitions fugaces de quelques invités dont certains parviennent à avoir l’air plus patraque que lui. DR

Il y a quelque chose de l’ordre du Toffifee chez Nathanaël Rochat. L’espèce de truc d’apparence inoffensive, à la rotondité agréable, à la texture confortablement caoutchouteuse qui se révèle coriace quand on y croque et roborative quand on s’en gave. Ne vous fiez pas à son tonus d’adolescent au petit-déjeuner: le natif de la vallée de Joux a du souffle et ne laisse aucun temps mort aux cent minutes qu’il occupe tout seul sur scène, hormis sur un écran les apparitions fugaces de quelques invités dont certains parviennent à avoir l’air plus patraque que lui.

Ainsi faussement détaché devant le public de Rolle jeudi dernier (bien qu’il déploie dans la vie de tous les jours la même résignation amusée), le bougre pouvait sans trop élever le sourcil dézinguer à peu près tout ce qui bouge. Ou ne bouge plus, à l’exemple des regrettés frères Bogdnanoff, parmi les petits et grands mystères de la vie que Nathanaël Rochat aborde, regrettant dans ce cas précis que les pièces de rechange du premier n’aient pas permis de réparer le second. Le constat affligé dissimule un plaisir chafouin de se payer quelques belles têtes de Turc – le genre de métaphore ottomane dont il soulignerait le caractère «problématique» dont l’aurait prévenu «sa boîte de production», avant de s’y vautrer dans un grand haussement d’épaules et un fatalisme heureux.

Les véganes et les carnivores, les écolos et les pollueurs, les féministes et les machos, les jeunes et les vieux (dignement honorés en ouverture par l’ami Jacques Bonvin venu faire le mariole) sont donc à la parade de ce gros morceau de stand up à la mise en scène minimale. L’occasion de se marrer en s’instruisant, qu’il s’agisse de son analyse des enjeux de la cybercriminalité internationale face à l’employée communale de l’administration rolloise ou des nouvelles pratiques de loisir consistant à évacuer son stress en allant enlacer des arbres sous le regard attendri d’un coach. «Quand on peut se permettre de claquer 100 balles pour embrasser un épicéa, c’est qu’on n’a pas une vie trop stressante.» Le spectacle de Nathanaël Rochat coûte moins cher et fait vraiment du bien.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.