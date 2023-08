Nature à Vevey – Les cèdres du Panorama souffrent, leurs branchent tombent Un arbre quasi centenaire a perdu deux de ses branches cet été, sans faire de dégâts. Des mesures de sécurité ont été prises. Hélène Jost

Situé dans l’ouest du parc, le cèdre est désormais entouré de barrières et une déviation est en place. DR

Un autre cèdre risque-t-il sa peau à Vevey? Après l’émoi provoqué par la possible disparition de celui situé au bas de la place du Marché pour cause de travaux, les yeux se tournent vers le parc du Panorama. Le 16 août dernier, l’un des trois individus presque centenaires a perdu deux de ses branches, sans faire de victimes ni de dégâts matériels.

Pour éviter tout incident, des barrières ont été posées et une déviation a été mise en place. Plusieurs contrôles ont été effectués sur l’arbre en question, situé sur la partie ouest du site, et sur ses congénères. Résultat: les conifères ont «une bonne physiologie générale», mais les conditions météorologiques les mettent à rude épreuve. Les fortes chaleurs, en particulier, peuvent causer des fissures et, à terme, des chutes de branches saines.

Un sursis provisoire

Municipal responsable, entre autres, des espaces verts, Vincent Imhof se veut rassurant: la zone sera sécurisée et le cèdre, en bonne santé, ne risque rien… pour l’instant. «Nos services font de leur mieux pour entretenir ces arbres, mais ils ne vont pas durer. Le changement climatique fait que bientôt ils ne tiendront plus le coup», explique l’édile.

La Ville précise que des contrôles sont menés tout au long de l’année, mais, selon elle, «un tel incident est impossible à prévoir». «Il illustre bien les conséquences du réchauffement climatique à l’échelle planétaire et locale», poursuit le communiqué diffusé ce jeudi.

Rappelons que ce sujet reste sensible à Vevey. En juin 2014, près de la gare, un arbre était tombé sur quatre adolescentes, laissant l’une d’entre elles paralysée. La Ville avait ensuite procédé à un inventaire complet et avait abattu 20 feuillus dans la foulée.

