Football – Naufrage de NE Xamax à Berne: 6-0! Les Neuchâtelois se sont très lourdement inclinés (6-0) face à des Young Boys revanchards. Simon Meier, Berne

Les Bernois ont déroulé samedi soir au Stade de Suisse. KEYSTONE

Neuchâtel Xamax a sombré, samedi soir pour la dernière d’un Stade de Suisse qui redeviendra officiellement le Wankdorf au 1er juillet. Opposés à des Young Boys revanchards suite à leur défaite de mardi à Thoune (1-0), les Rouge et Noir se sont sévèrement inclinés (6-0) face au double champion en titre. Une baffe qui, en attendant le résultat des Oberlandais dimanche à Saint-Gall, scotche Joël Magnin et ses hommes tout au fond de la classe.

A propos de classe, on a pu voir toute la différence entre un double champion en titre et un perpétuel candidat à la relégation. Au moment où on commençait à envisager le fait que Xamax puisse atteindre la mi-temps sur un score nul et vierge, tout s’est écroulé comme un château de cartes, à commencer par une défense à trois (Gomes-Djourou-Djuric) perforée. Young Boys, déjà dangereux à plusieurs reprises, a inscrit quatre goals entre la 37e et la 45e minute (par Michel Aebischer, Jean-Pierre Nsame deux fois et Christian Fassnacht), comme dans un rêve. Ou un cauchemar, si l’on se place d’un point de vue neuchâtelois.

Pour se consoler et ne pas trop gamberger sur ce fiasco, encore aggravé par les réussites de Vincent Sierro (79e) et Meschack Elia (91e) lors d’une seconde période en forme de remplissage, Neuchâtel Xamax devra vite se projeter sur la venue de Saint-Gall, mercredi à la Maladière. Avec l’urgente nécessité de resserrer les boulons d’un collectif qui a volé en éclats.

Young Boys-Neuchâtel Xamax 6-0 (4-0)

Stade de Suisse, 1 000 spectateurs.

Arbitre: M. Schnyder.

Buts: 37e Aebischer 1-0, 40e Nsame 2-0, 42e Fassnacht 3-0, 45e Nsame 4-0, 79e Sierro 5-0, 90e + 1 Elia 6-0.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Camara, Lefort, Lotomba (56e Garcia); Lustenberger (cap.) (56e Sörensen), Aebischer (56e Sierro); Fassnacht, Gaudino, Sulejmani (73e Ngamaleu); Nsame (70e Elia). Entraîneur: Gerardo Seoane.

Neuchâtel Xamax: Walthert (cap.); Gomes, Djourou (46e Neitzke), Djuric; Kouassi (46e Ramizi); Seydoux, Corbaz (73e Mveng), Araz, Abanda; Nuzzolo (46e Haile-Selassie), Sakho (46e Seferi). Entraîneur: Joël Magnin.

Notes: YB sans Hoarau, Lauper ni Petignat (blessés). Xamax privé de Doudin (blessé) et Tafer (ménagé).

Coups de coin: 4-2 (2-0).

Avertissements: 15e Abanda, 25e Araz.

Expulsion: 82e Abanda (2e avertissement).