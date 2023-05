Italie – Naufrage d’un bateau de touristes sur le lac Majeur, plusieurs disparus Un bateau de touristes a chaviré dimanche sur le lac Majeur, dans le nord de l’Italie. 19 personnes ont été secourues, mais plusieurs passagers sont portés disparus.

Le lac Majeur, qui se trouve dans le sud des Alpes, est le deuxième plus grand lac d’Italie. (Image d’illustration) AFP

Un bateau touristique transportant plus d’une vingtaine de personnes a chaviré dimanche sur le lac Majeur, dans le nord de l’Italie, plusieurs passagers étant toujours portés disparus dans la soirée, ont annoncé les pompiers.

Dix-neuf personnes ont été secourues après que le bateau s’est retourné au large de Lisanza, a indiqué à l’AFP le porte-parole des pompiers, Luca Cari. Des plongeurs et un hélicoptère sont à la recherche de «plusieurs personnes portées disparues», a-t-il ajouté.

Une vidéo des pompiers, publiée par le site du quotidien «Corriere della Sera», montre l’hélicoptère survolant des eaux agitées, où flottaient des chaises et d’autres débris. L’accident a été provoqué par le mauvais temps, selon le «Corriere della Sera». Le lac Majeur, dont une partie se trouve au Tessin, est le deuxième plus grand lac d’Italie et une destination touristique prisée.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.