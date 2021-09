Crise des sous-marins - Naval Group va envoyer la facture à l’Australie

Rencontre Blinken-Le Drian jeudi à l’ONU Afficher plus

Les ministres américain et français des Affaires étrangères, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, auront une tête-à-tête jeudi à New York, au lendemain d’une déclaration conjointe de leurs présidents pour clore la crise entre Paris et Washington, a annoncé mercredi une responsable américaine.

Les deux hommes ont eu «un bon échange» mercredi soir en marge d’une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, et «nous nous attendons à ce qu’ils aient à nouveau un moment ensemble, de manière bilatérale», jeudi, a dit cette responsable à des journalistes.