Dix-neuf ans de prison supplémentaires – Navalny «condamné à perpétuité» dans une parodie de procès L’opposant s’est vu infliger une troisième peine pour «extrémisme» à l’issue d’une audience où il a défié Moscou par sa décontraction. Benjamin Quénelle - envoyé spécial à Melekhovo

Alexei Navalny, entouré de ses avocats, lors de l’audience expédiée en quinze minutes, à l’intérieur même de sa prison. Melekhovo, 4 août 2023. AP Photo/Alexander Zemlianichenko/keystone

Alexeï Navalny a préféré en sourire. Ce vendredi 4 août, après une audience judiciaire d’à peine quinze minutes en quasi-huis clos, le plus célèbre des opposants au Kremlin de Vladimir Poutine a lancé un ironique «alors, on s’embrasse!» à ses trois avocats. Il venait d’être condamné à 19 ans de prison, qui s’ajoutent aux précédentes condamnations, cumulées pour onze ans et demi. Cette fois, c’est pour «extrémisme». Dans un message diffusé par son équipe sur les réseaux sociaux, l’opposant considère cette sentence comme une «condamnation à perpétuité».