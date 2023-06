Se taire? Jamais. Alexeï Navalny n’a plus que la peau sur les os, mais rien ne semble pouvoir entamer sa détermination. Après une première condamnation à deux ans et demi pour fraude, il a écopé de neuf ans pour escroquerie. Ce lundi, il était jugé pour «extrémisme», énième accusation montée de toutes pièces pour laquelle il encourt 30 ans de plus. Le «prisonnier personnel de Vladimir Poutine» le sait, il n’est pas près de sortir.

Après la répression et l’empoisonnement, la bête noire du Kremlin est enfermée depuis 2021 dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo. Une des pires geôles de Russie où l’ennemi numéro 1 est soumis à la «torture ingénieuse» du Kremlin. Le faire disparaître? Oui, mais à petit feu. Histoire d’instiller la peur et de décourager toute velléité de rébellion au sein de la population.

Manque de soins, de nourriture et de vêtements, harcèlement permanent, Navalny enchaîne les séjours au mitard, cellule disciplinaire de deux mètres sur trois dont une réplique a été exposée la semaine dernière sur la place des Nations à Genève pour dénoncer ses conditions de détention inhumaine.

Tout est minutieusement orchestré pour que son quotidien ne soit que privation et humiliation. Alors c’est à coups de plaintes contre ses bourreaux que le prisonnier politique le plus célèbre du pays contre-attaque. Les procès contre l’administration pénitentiaire se multiplient. En vain, certes. Mais chaque audience lui offre l’occasion d’une tribune qui lui permet de continuer à exister malgré tous les efforts déployés pour le briser.

Le 4 juin, à l’occasion de ses 47 ans, Alexeï Navalny assurait qu’il avait «le moral». L’homme tient bon. Ce lundi, comme à son habitude, il a gardé la tête haute. Mais combien de temps résistera-t-il?

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

