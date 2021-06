Droits de l’homme – Navalny récompensé à Genève juste avant l’arrivée de Poutine À quelques jours du sommet Biden-Poutine, l’opposant russe Alexeï Navalny, représenté par sa fille, a reçu le Prix du courage décerné ce mardi par le Geneva Summit. Un appel à manifester devant l’ONU le 15 juin pour sa libération a été lancé. Yannick Van Der Schueren

L’opposant russe Alexeï Navalny a reçu ce mardi le prestigieux Prix du courage décerné dans la Cité de Calvin par le Geneva Summit. KEYSTONE

Cette distinction internationale remise ce mardi à son pire ennemi doit faire tousser le chef du Kremlin. À une semaine du sommet Biden-Poutine à Genève, l’opposant russe Alexeï Navalny a reçu le prestigieux Prix du courage décerné dans la Cité de Calvin par le Geneva Summit. C’est la fille du lauréat – empoisonné en août dernier et emprisonné en Russie depuis plus de cinq mois –, Daria Navalnaya, qui a pris la parole à l’occasion de ce 13e Sommet annuel de Genève pour les droits de l’homme et la démocratie qui se tient depuis ce lundi en mode virtuel pour cause de Covid-19.