Île Maurice – Navire échoué: la France envoie des experts Paris doit envoyer lundi trois spécialistes qui doivent aider le gouvernement mauricien à prendre des décisions au sujet du vraquier qui s’est brisé en deux au large de l’île

Le vraquier japonais MV Wakashio s’est brisé en deux, trois semaines après avoir échoué sur un récif de l'île Maurice. afp

La France va envoyer trois experts auprès du gouvernement de l'île Maurice pour l’aider à décider de l’avenir de l’épave du vraquier brisé en deux au large de ses côtes, dans «une approche très environnementale», a annoncé lundi le gouvernement.

Si la France a déjà envoyé «en urgence» avions et navire militaires et équipements pour contenir et pomper les hydrocarbures échappés du navire, l’enjeu est maintenant d’avoir une «expertise nouvelle pour savoir ce que l’on fait de l’épave», a indiqué le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu sur franceinfo. C’est pourquoi «la France dépêche ce matin par voie militaire trois experts de très haut niveau, des experts français, qui vont aider le Premier ministre mauricien à prendre des décisions».

Couler ou remorquer l’épave?

Parmi les scénarios possibles, «soit couler l’avant de l’épave au grand large», mais «ce n’est clairement pas la solution qui retient notre préférence», soit «le remorquer et le déconstruire ailleurs», ce qui prendra «plus de temps», a précisé le ministre.

Quant au risque de voir des boulettes d’hydrocarbures arriver sur les côtes de l’île française de la Réunion, le ministre, qui s’y trouve en déplacement, a souligné qu’ «aucun dépôt de ce type» n’a pour l’heure été repéré et que «les nappes d’hydrocarbures qui se sont écoulées sont issues du fioul domestique du navire».

Le vraquier japonais MV Wakashio s’est brisé en deux samedi, trois semaines après avoir échoué sur un récif de l'île Maurice, où il a déversé mille tonnes de fioul dans les eaux turquoise de cette destination touristique de l'océan Indien.

Le vraquier MV Wakashio, échoué depuis le 25 juillet sur un récif de l’île Maurice, s’est cassé en deux ce dimanche, a annoncé son armateur. (Dimanche 16 août 2020) AFP Entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont échappées des flans éventrés du navire et ont souillé les côtes. (Dimanche 16 août 2020) AFP 1 / 17

