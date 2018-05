«Urs Schwaller est juge et partie dans l'enquête CarPostal»

L’affaire «CarPostal» continue à provoquer des remous au parlement. Ce n’est pas étonnant dans la mesure où les informations sur le scandale des détournements de subvention continuent à être distillées au compte-gouttes. Que ce soit La Poste ou son patron politique, le Conseil fédéral, on s’attache à en dire le moins possible publiquement sur cette affaire qui embarrasse pas mal de monde à Berne.

Dernier rebondissement en date? On a appris cette semaine que la task force du Conseil fédéral, composée de membres des Départements de Doris Leuthard et d’Ueli Maurer, avait enjoint La Poste à élargir son enquête sur les malversations de CarPostal aux années 2016, 2017 et 2018. Le président de La Poste, Urs Schwaller, s’est exécuté. Mais dans les quotidiens «Tribune de Genève» et «24 heures», La Poste précise que cette enquête complémentaire sera à destination exclusive de la Confédération. En d’autres termes, elle ne sera pas dévoilée au public, contrairement à l’enquête qu’elle a diligentée sur les années 2007-2015.

Ce manque de transparence pour les années récentes fait tomber les chaussettes d’Oliver Feller. Ce conseiller national (PLR/VD), en pointe sur le dossier depuis l’éclatement du scandale, n’entend pas en rester là. Il va interpeller le Conseil fédéral lors de la prochaine session parlementaire en juin. Il lui demandera si ce rapport complémentaire sera intégralement dévoilé au public et si oui, à quelle date. Mais Olivier Feller est un peu fatigué par la partie de cache-cache à laquelle se livre Urs Schwaller.

«Il avait promis la transparence, l’exhaustivité et l’indépendance de l’enquête sur CarPostal. Or il est juge et partie en tant que président du conseil d’administration depuis 2016. Les malversations ont continué en 2017, sans parler du fait qu’il y a eu rétention de documents de la part de La Poste envers l’Office fédéral des transports. Comment dans ces conditions espérer que les experts, qui ont été nommés par Urs Schwaller, pourront en toute indépendance faire la lumière sur son rôle dans l’enquête complémentaire?»

Rappelons que les malversations à CarPostal se montent à 80 millions de 2007 à 2015. Elles s’établissent à 15 millions en 2016. Olivier Feller veut aussi savoir du Conseil fédéral à combien se montent les détournements en 2017. S’ils sont de même ampleur que l’année précédente, on franchirait allègrement la barrière des 100 millions détournés.

Rapport «caviardé»

Le président Urs Schwaller et sa directrice Susanne Ruoff ont pour l’instant gardé le silence sur leur responsabilité respective dans l’affaire CarPostal. Ils demandent qu’on attende les résultats de l’enquête 2007-2015. Ces derniers devraient être dévoilés avant la fin juin. Mais le rapport sera «caviardé». Pourquoi? Officiellement il s’agit de ne pas compromettre l’enquête menée parallèlement par FedPol.

Au-delà des responsabilités personnelles qu’il reste à établir, l’affaire CarPostal est un raté en matière de surveillance des anciennes régies publiques. Il a fallu des années pour que le pot aux roses soit découvert dans toute son ampleur. Un conseiller fédéral nous confiait suite à cette affaire: «Nous devons nous montrer plus critiques et plus incisifs sur les grandes entreprises publiques, qui comptent désormais plus d’employés que l’Administration fédérale. Nous devons mobiliser les personnes les plus pointues pour analyser les comptes.» (TDG)