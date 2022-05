Série TV – Ncuti Gatwa, premier acteur noir à jouer «Doctor Who» Connu pour son rôle dans «Sex Education», Ncuti Gatwa a été choisi par la BBC pour endosser le personnage phare de «Doctor Who».

Ncuti Gatwa le 8 janvier 2020. AFP

Le Britannique Ncuti Gatwa, remarqué pour son rôle dans la série «Sex Education», sera le premier acteur noir à interpréter le personnage principal de «Doctor Who», le héros de la série culte de science-fiction de la BBC, a annoncé dimanche la chaîne de télévision britannique.

L’acteur écossais de 29 ans, né au Rwanda, deviendra le 14e Time Lord à partir de 2023, quand la série fêtera son 60e anniversaire, succédant à l’actrice britannique Jodie Whittaker, qui avait été la première femme à interpréter ce personnage.

«C’est vraiment incroyable. C’est un véritable honneur. Ce rôle est une institution et tellement emblématique», a réagi Ncuti Gatwa auprès de la BBC. «Je suis très reconnaissant qu’on me passe le relais et j’essaierai de faire de mon mieux», a-t-il ajouté.

Après Jodie Whittaker

«Doctor Who» relate les aventures de son personnage principal, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps (Time Lords) qui voyage à travers l’espace et le temps à bord d’une machine ayant l’apparence d’une cabine téléphonique bleue de la police britannique, et qui est capable de survivre en se régénérant sous une nouvelle apparence. La série a été diffusée pour la première fois en 1963.

Ncuti Gatwa travaillera aux côtés du scénariste et producteur Russell T. Davies, créateur notamment de la série «It’s a Sin» sur le début des années Sida en Grande-Bretagne, immense succès critique et public de Netflix.

Jodie Whittaker avait elle-même pris le relais en 2017 de l’acteur écossais Peter Capaldi et de douze hommes, avant d’annoncer son départ en juillet 2021.

AFP

