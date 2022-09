La campagne concernant l’initiative sur l’élevage bat son plein. Selon les derniers sondages et au vu du nombre d’indécis, les jeux sont loin d’être faits. Les promoteurs de l’initiative semblent avoir retenu la leçon des votations de l’an dernier sur les phytos: en optant pour une campagne d’affichage assez «soft» plutôt qu’axée sur la provocation, ils espèrent recueillir le soutien de quiconque se soucie un tant soit peu du bien-être animal.

Il ne faut toutefois pas se laisser tromper par cette stratégie du loup déguisé en agneau. En cas de oui, l’élevage serait gravement mis à mal et avec lui toute l’agriculture suisse. Cela importe peu à ces initiants des mouvances végane et antispéciste, dont l’objectif ultime est de mettre un terme à la détention des animaux de rente. Le texte sur lequel nous allons voter n’est donc qu’une première étape de ce combat fondamentaliste.

«L’initiative ferait disparaître la quasi-totalité de la production indigène de volailles et d’œufs, amputerait de moitié celle de porcs et affaiblirait l’élevage bovin.»

En imposant des normes de détention qui engendraient des coûts en décalage complet avec ce que la majorité des consommateurs est prête ou en mesure de payer, l’initiative ferait disparaître la quasi-totalité de la production indigène de volailles et d’œufs, amputerait de moitié celle de porcs et affaiblirait l’élevage bovin. Ce qui subsisterait de la production de proximité s’en trouverait fortement renchéri et accessible à une frange limitée de consommateurs au pouvoir d’achat élevé.

Le délai transitoire de vingt-cinq ans ne modifie en rien cette funeste perspective. Son seul mérite serait d’éviter que les élevages actuels doivent brutalement fermer leurs portes. Leur sort à terme demeurerait néanmoins scellé. Un oui dans les urnes aurait pour conséquence immédiate que, dès le 26 septembre 2022, plus personne ne voudra prendre le risque d’investir dans des installations qui ne respecteraient pas les nouvelles normes, même si celles-ci ne sont pas formellement en vigueur. Faute de rentabilité suffisante, il n’y aura donc plus ou très peu d’investissements pour renouveler l’appareil de production, qui disparaîtra peu à peu.

Pandémie puis guerre en Ukraine ont mis en lumière la nécessité de limiter notre dépendance de l’étranger pour nos approvisionnements stratégiques. Notre alimentation en fait à l’évidence partie. En nous contraignant à importer davantage, l’initiative irait à l’encontre de cet objectif.

Exigence inapplicable

Par ailleurs, l’exigence de soumettre les importations aux mêmes conditions que la production suisse étant inapplicable en raison de nos engagements internationaux, le bien-être animal s’en trouverait péjoré, car les conditions de détention des animaux des pays d’où nous importons sont moins bonnes que chez nous.

Plutôt que de soutenir une initiative trompeuse qui rate sa cible, chaque citoyen a, par ses actes d’achat, la possibilité de décider des orientations de l’agriculture suisse, en privilégiant les produits labellisés s’il souhaite voir les standards de production continuer d’évoluer à la hausse.

Luc Thomas Afficher plus Directeur de Prométerre FLORIAN CELLA

