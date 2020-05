Philippe Leuba espère que la consommation reprendra et craint un retour du protectionnisme.

Philippe Leuba espère que la consommation reprendra et craint un retour du protectionnisme.

Comment se portera l’économie vaudoise à la fin de l’année?

J’espère qu’elle sera repartie pour l’essentiel de ses secteurs, que le consommateur reprendra confiance et retrouvera le chemin des commerces. J’espère aussi que la réouverture des frontières permettra à notre économie d'exporter, car un salaire sur deux en dépend. Vu l’endettement des états et la volonté de préserver des intérêts économiques à très court terme, je crains une montée du protectionnisme. La Suisse a besoin des marchés extérieurs ouverts. Des secteurs seront encore très lourdement impactés. Pour le transport aérien, ça va être extrêmement difficile sur le long terme. Cette crise va durer et va être très difficile à surmonter.