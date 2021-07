Lutte contre la pollution – «Ne jetez pas vos mégots dans le Léman!» Une campagne de prévention pour préserver les eaux du lac romand ainsi que ses plages est lancée. Les détritus les plus nombreux proviennent de la consommation de cigarettes.

L’impact de la pollution par mégots est expliqué à travers les messages de la campagne. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Halte aux mégots de cigarettes dans le lac Léman: la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) et deux ONG lancent une campagne de prévention sur les plages de 21 communes, côté suisse et français. Objectif: sensibiliser les baigneurs à l’impact environnemental des mégots, déchet le plus souvent retrouvé au bord du lac.

«Cette campagne marque une première, puisqu’elle est construite en collaboration étroite entre une instance gouvernementale et deux ONG environnementales actives dans la région: la CIPEL, Summit Foundation et l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL)», écrivent-ils jeudi dans un communiqué de presse commun.

Dès cet été, les trois organisations mettent à la disposition des communes riveraines du lac des panneaux de sensibilisation à l’impact des mégots de cigarettes, grâce à un financement de la CIPEL. L’ASL apporte son soutien à la campagne avec un relais sur ses différents canaux de communication, permettant au projet de bénéficier d’un ancrage local.

Les messages de la campagne – sous forme de «bulles de BD» – portent autant sur leurs conséquences pour la faune que sur la pollution de l’eau ou encore sur leur transport par la pluie jusque dans l’environnement. Au total, 21 communes en Suisse (15) et en France (6) ont répondu favorablement à cette initiative et participent à la campagne pour les cinq ans à venir.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.