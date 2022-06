Cohabitation fâcheuse – Ne laissez pas les pigeons devenir vos colocataires Cavernicole, le volatile adore nos balcons, surtout pour la nidification. Pour éviter une cohabitation problématique, ne les nourrissez pas. Ivan Radja

Nourrir les pigeons augmenterait le nombre jeunes volatiles mourant de faim. Getty Images

Rongée par le remords, Céline* s’en veut encore d’avoir vu son conjoint jeter un œuf au loin. On a beau l’écrire en alexandrin pour adoucir le propos, le malaise est tenace, confie-t-elle: «Ce couple de pigeons revenait sans cesse, recommençait son nid, puis a fini par y pondre, et là nous n’avions plus le choix. Dire que nous avons peut-être tué un petit…»