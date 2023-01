Portrait de Sabine Martinet – Ne l’appelez pas «Madame la croque-mort» Aux Pompes funèbres générales, l’ancienne infirmière en soins palliatifs a trouvé une autre manière de vivre sa foi au service d’autrui. Jacques Poget

Sabine Martinet est responsable d’équipe aux Pompes funèbres générales. FLORIAN CELLA

Non, ne parlez pas de croque-mort, elle préfère «assistante funéraire». Autrement dit, maître de cérémonie lors des enterrements? Elle sourit. Cette face visible de son travail est certes importante; accueillir la famille endeuillée, les amis, le public, faire en sorte que tout se déroule bien, gérer les imprévus… Mais pour elle, ce qui se passe avant est encore plus important et signifiant: aller à la rencontre des proches encore sous le choc de la mort.