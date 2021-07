34e victoire sur le Tour de France – Cavendish: «Ne me comparez pas à Merckx!» Le sprinteur anglais, champion du monde en 2011, s’est imposé pour la quatrième fois cette année dans le Tour de France. Avec 34 succès au total sur la Grande Boucle, il a rejoint le légendaire Belge. Jean Ammann Carcassonne

Retenons la statistique, quand bien même il n’y a plus assez de sprinteurs dans ce Tour de France pour composer un 4x100 m: Mark Cavendish a remporté à Carcassonne la 34e victoire de sa carrière sur la Grande Boucle. Il égale Eddy Merckx, il entre dans l’histoire du cyclisme et l’arc de Triomphe, là-haut, sur les Champs-Elysées, semble avoir été construit pour lui.

Reprenons la biographie de Mark Cavendish (36 ans, 1,75 m, 70 kg), considéré aujourd’hui comme le plus grand sprinteur du cyclisme du haut de ses 34 victoires au Tour de France, de ses 15 étapes au Giro, de ses trois étapes à la Vuelta. Champion du monde en 2011, l’Anglais s’est quelque peu perdu en route, une fois qu’il a quitté les équipes HTC et Quick Step. Il n’avait plus gagné sur le Tour de France depuis 2016. En 2018, date de sa dernière apparition sur la Grande Boucle, sa meilleure prestation fut une huitième place, derrière la horde des Groenewegen, Degenkolb, Kristoff, Démare, etc.