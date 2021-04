Alors que la vaccination s’accélère à Genève – mardi, 148’904 Genevois avaient déjà reçu au moins une dose de vaccin – la question de la protection offerte par cette première injection se pose. Que conseiller aux personnes l’ayant reçue? Les gestes barrières doivent-ils être maintenus? Les réponses de l’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève.

Quelle est l’efficacité réelle de la première dose de vaccin?

Selon les protocoles en vigueur, il faut deux doses de vaccin (sauf pour celui de Johnson & Johnson) séparées par un intervalle et ce n’est qu’après la seconde dose que l’on est correctement protégé. Pragmatique, le Royaume-Uni a choisi de vacciner deux fois plus de monde en misant sur une seule dose dans un premier temps et en retardant la deuxième dose. Aujourd’hui, le pays compte moins de 20 décès par jour. C’est la preuve par l’observation que cette attitude a été tout à fait payante, même si une part de ce succès repose sur le confinement concomitant.