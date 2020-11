Qu’observez-vous de plus inquiétant pour Lausanne dans cette seconde vague?

Aujourd’hui, je sens dans la voix et dans les yeux des commerçants et acteurs économiques une inquiétude encore plus forte qu’au printemps. Beaucoup ont pu passer l’épaule une première fois, avec des aides et des économies. Mais, là, ils n’ont pas du tout les mêmes moyens à disposition. Les risques de faillite et les licenciements dans la restauration, l’hôtellerie et l’événementiel, par exemple, sont bien là. Ce qui a beaucoup changé aussi, c’est qu’au mois de mars les aides sont arrivées très rapidement. La Confédération s’est surpassée. C’est en décalage flagrant avec la situation actuelle.