Ne pas prêter serment peut vous coûter la naturalisation

Prêter serment devant le Conseil d’État pour devenir Suisse, c’est une obligation dans le canton de Vaud. Pour ne pas s’être présenté à l’une de ces très solennelles séances au Palais de Beaulieu, à Lausanne, dans les six mois à compter de la réception de la convocation, un Croate a bien failli voir sa demande de naturalisation tout bonnement classée sans suite. Il ne doit la clémence de la justice qu’en raison du retard pris par l’administration pour le convoquer.

C’est en mai dernier que le Service de la population (SPOP) a informé Antoine*, ressortissant croate né en Suisse, que le Conseil d’État lui avait octroyé le droit de cité vaudois, une année après sa demande de naturalisation. Ne restait pour lui qu’une formalité à remplir: venir prêter serment au Palais de Beaulieu, comme près de 1500 autres naturalisés chaque année. La date était fixée au 16 juin. Manque de bol: Antoine ne pouvait assister à la cérémonie car il devait passer un examen dans une haute école à Winterthour. Puis il allait s’envoler pour un semestre d’études à New York d’août à décembre. Il faudrait remettre le serment à plus tard.

Pas de dispense

Sauf que le SPOP ne l’a pas entendu de cette oreille. Par courrier, il a rappelé à Antoine que prêter serment n’était pas une option et qu’il devait se pointer à l’une des six prochaines cérémonies, entre août et novembre. Faute de quoi, sa demande de naturalisation serait retirée. Faisant valoir que dans sa situation financière «peu confortable», faire un aller-retour vite fait entre les États-Unis et la Suisse pour prêter serment lui coûterait cher, Antoine a alors demandé une dispense au SPOP. Ce dernier a refusé.

Selon la loi sur le droit de cité vaudois, prêter serment peut être dispensé «pour de justes motifs» uniquement. Ce pourrait être le cas, notamment, d’une personne souffrant d’un handicap grave ou d’une personne durablement hospitalisée. Pour l’exemple, une muette a déjà prêté serment. Une autre fois, ce même serment a été recueilli sur un lit de mort.

Saisie de l’affaire, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a estimé, dans le cas d’Antoine, qu’en regard de l’importance que le législateur a accordée à la cérémonie de prestation de serment, «ni l’obligation de manquer un cours, voire un examen ni le coût d’un billet d’avion à quelques centaines de francs ne suffisent à justifier que le recourant soit dispensé de prêter serment».

Oui mais voilà. Antoine avait appris que son dossier avait «un peu traîné» au SPOP. Ce dernier avait en effet attendu mai 2019 pour l’informer de la décision du Conseil d’État d’octobre 2018 l’autorisant à se faire naturaliser, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de se présenter à une cérémonie d’assermentation avant son départ aux États-Unis. Pour le Tribunal cantonal, «il faut bien admettre que si le délai de six mois vient à échéance durant l’absence du recourant à l’étranger, c’est parce que l’autorité a attendu le printemps pour le convoquer à la dernière séance du début de l’été alors que la décision appelant cette convocation remontait à l’automne précédent». Les juges ont donc décidé de prolonger de six mois le délai imparti à Antoine pour prêter serment. La somme de 500 francs lui est en outre allouée à titre de dépens, à la charge du SPOP.

*Prénom d’emprunt