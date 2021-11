La question verte – Ne plus manger de viande, ça change vraiment mon bilan carbone?

Une portion de spaghetti alla carbonara où les lardons auraient été remplacés par des courgettes ou d’autres substituts d’origine végétale permettrait d’éviter l’émission de quelque 600 grammes de CO 2 dans l’atmosphère. Pour atteindre la même baisse, il faudrait renoncer à un trajet de 5 kilomètres en voiture ou à dix jours d’utilisation moyenne d’un téléphone portable. Donc oui: manger moins de viande a un vrai impact sur le bilan carbone d’une personne.

Il faut savoir qu’environ un tiers des émissions de CO 2 au niveau mondial est engendré par la production de la nourriture. C’est plus que l’ensemble du secteur des transports, c’est-à-dire les voitures, les avions et les navires réunis. Et s’agissant de l’empreinte carbone alimentaire par habitant, la Suisse se situe au 23e rang mondial sur 130, loin derrière l’Argentine, l’Australie, le Brésil ou les États-Unis, mais devant l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne par exemple. Pourquoi ces différences? Eh bien tout simplement parce que les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre.