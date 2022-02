L’invité - Ne ratons pas la sortie d’une autre pandémie!

Depuis plus de vingt ans, j’ai le privilège d’enseigner la prévention du tabagisme aux étudiants en médecine de l’Université de Lausanne, ainsi que la tabacologie (comment aider les fumeurs à arrêter) aux médecins généralistes suisses.

C’est ainsi que, bien avant l’arrivée du coronavirus en janvier 2020 et le début de cette funeste pandémie de Covid-19, j’ai régulièrement enseigné que les maladies dues au tabagisme étaient les conséquences d’une pandémie atypique, dont l’un des vecteurs principaux n’était pas viral, mais commercial: la publicité directe et indirecte des produits du tabac. En cet hiver 2022, le parallèle entre ces deux pandémies prend encore plus d’acuité.

«La pandémie du tabagisme et de ses maladies, où la situation reste grave: 8 millions de décès par an sur la planète et 9500 en Suisse.»

D’un côté, la pandémie de Covid-19, où la situation s’améliore (moins de décès, épisodes infectieux moins graves) et dont la sortie du tunnel est probablement en train de se rapprocher, comme en témoigne notamment la fin des quarantaines et du télétravail. Bien sûr, d’autres tunnels vont peut-être se trouver sur notre route en 2022 et il ne faut pas définitivement «baisser la garde», mais il n’empêche: de la gestion d’une pandémie, nous sommes en train d’évoquer une possible progression vers une endémie, c’est-à-dire une situation contrôlée et ayant un impact sanitaire nettement moins lourd.

D'un autre côté, la pandémie du tabagisme et de ses maladies, où la situation reste grave: 8 millions de décès par an sur la planète et 9500 en Suisse, l'équivalent de la population de la commune de Payerne! Et le tunnel dans lequel nous sommes depuis un demi-siècle reste encore très long, mais la sortie pourrait apparaître si la publicité pour les produits du tabac était interdite. Le 13 février prochain, nous avons l'occasion de contribuer à sortir de cette pandémie.

La santé des femmes, aussi

L’initiative concerne les jeunes, mais également la protection de la santé des femmes. Contrairement à une idée reçue, le nombre de décès par cancer pulmonaire chez les femmes en Suisse dépasse depuis deux ans celui du cancer du sein! Or la grande majorité de ces femmes a commencé à fumer avant l’âge adulte, prise dans le piège tendu par l’industrie du tabac et ses méthodes publicitaires. Il est donc urgent de sortir de toute ambiguïté: les maladies et les décès dus au tabac représentent bel et bien une pandémie mondiale, qui touche la Suisse depuis des décennies et dont l’un des vecteurs est la publicité.

Et veillons à ne pas tomber dans le piège de l’amalgame: après la cigarette, ce ne sera pas au tour du cervelas, contrairement à ce que martèlent les opposants à cette initiative! Le principe de cet argumentaire était déjà celui de l’industrie du tabac dans les années 90. Celle-ci, menaçante, évoquait la fin des libertés de pouvoir boire un café ou une bière. Le tabac est une substance fortement addictive qui tue un consommateur sur deux. Les bouchers et les charcutiers ne sont pas les nouveaux cigarettiers!

D r Jacques Cornuz Afficher plus Professeur de médecine (UNIL) et directeur général d’Unisanté, Lausanne

