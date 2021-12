Technologie alimentaire – Nectariss promet le vrai goût de la truffe dans un flacon Face à la généralisation des arômes reconstitués, Richard Splivallo a breveté une méthode d’extraction à partir de truffes véritables. Alain Detraz

Cofondateurs de Nectariss, Richard Splivallo et Diana Hernandez ont développé une gamme d’huiles parfumées à partir de truffes véritables. Patrick Martin

Lorsqu’on ajoute quelques gouttes d’huile de truffe sur son carpaccio, on n’imagine pas que le parfum qui flatte si bien les papilles est souvent fait de tout sauf de truffe. Patron de Nectariss, Richard Splivallo a breveté une façon d’extraire les véritables arômes de ce champignon star des belles tables. Il commercialisait son extrait sur le marché professionnel, mais il vient d’inaugurer une nouvelle gamme de produits destinés aux particuliers.

Le marché des arômes dits «naturels» est notoirement un domaine qui évolue parfois à la limite de la duperie, bien qu’en toute légalité. C’est ainsi le cas des huiles aux saveurs truffées. Car il ne faut pas plus de quatre composés, certes extraits de produits naturels mais bien meilleur marché, pour imiter grossièrement cet arôme. Selon Richard Splivallo, le petit bout de truffe stérilisée qui baigne au fond d’un flacon n’apporte rien de plus qu’une image. «Le véritable goût des truffes est bien plus complexe, avec 15 à 20 composés», martèle le patron de Nectariss. Auteur d’une thèse consacrée à la truffe, ce biologiste espère bien convaincre le public de choisir l’authenticité plutôt que la synthèse.