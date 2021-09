Technologies médicales – Née à l’EPFL, Sophia Genetics va amener 350 emplois à Rolle Spécialiste du diagnostic médical par intelligence artificielle, la start-up vaudoise qui vaut plus de 1 milliard de dollars a inauguré mercredi ses bureaux et labos de recherche. Jean-Marc Corset

Rolle, le 1 er septembre 2021. Jurgi Camblong, CEO de Sophia Genetics, dans un des nouveaux laboratoires de la société à Rolle, où elle compte occuper près de 350 employés d’ici à deux ans. Christian Brun/24 heures

Ce n’est pas tous les jours qu’un conseiller d’État vaudois coupe le ruban inaugural d’une licorne, une start-up qui vaut plus de 1 milliard de dollars! Fraîchement intronisée au Nasdaq, la Bourse américaine des valeurs technologiques vedettes – aux côtés d’Apple ou de Google –, Sophia Genetics a dévoilé ce mercredi ses nouveaux labos et bureaux du Business Center A-One, à Rolle. Devant Philippe Leuba, son CEO Jurgi Camblong a promis que sa société comptera quelque 350 collaborateurs d’ici à septembre 2023 lorsque tous les employés actifs en Suisse romande seront regroupés sur ce site.

Tout un symbole! La société de technologies médicales basées sur les données numériques, fondée il y a dix ans au Parc de l’Innovation à l’EPFL, reprend les 5400 m² occupés par Nissan International. Les derniers occupants de son ancien siège européen quittant les lieux d’ici au printemps prochain. Aujourd’hui, la majorité des 220 employés de Sophia Genetics autour du Léman est encore installée à Saint-Sulpice, où elle s’est établie en 2014. Par contre, l’équipe du laboratoire créé dans le Campus Biotech de Genève a déjà rejoint le Business Center au pied du vignoble de Tartegnin.

Traitements personnalisés

Dans ces laboratoires, on prépare aussi de précieuses recettes. Elles permettent aux hôpitaux une analyse plus poussée des échantillons d’ADN des patients, en particulier atteints de cancers, afin d’affiner les diagnostics et de personnaliser leur traitement. La start-up spécialisée dans le traitement des données grâce à l’intelligence artificielle a découvert que certaines préparations fournissaient de nouvelles informations plus compliquées mais beaucoup plus précises – notamment sur les mutations – que l’intelligence artificielle est capable d’analyser. Les laboratoires de l’entreprise biotech, dont la plateforme travaille pour plus de 20’000 patients chaque mois dans 800 hôpitaux dans le monde, ont déjà mis au point quelque 2200 recettes («des consommables») pour le diagnostic d’environ 500 maladies.

«Au départ, nous faisions seulement l’analyse des données fournies par les hôpitaux, relève Jurgi Camblong. Désormais, les recettes que nous leur fournissons permettent une meilleure efficience du diagnostic et des traitements personnalisés.»

Une équipe de bio-informaticiens occupe aussi les bureaux de Rolle. Grâce à son entrée en Bourse en juillet dernier, a indiqué le CEO, Sophia Genetics a pu lever les fonds lui permettant de grandir et d’équiper ses nouveaux locaux. La société emploie aujourd’hui 450 personnes dans le monde en comptant son centre de R&D au Pays basque français – d’où est originaire son CEO – et ses bureaux à Boston. L’effectif a doublé en deux ans.

