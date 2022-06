Témoignage d’une Vaudoise – Née avec trois reins, elle exorcise son calvaire dans un livre Anaïs Valentine Sancha a longtemps souffert d’incontinence, jusqu’à la découverte de sa malformation. Un récit autobiographique raconte sa souffrance. Frédéric Ravussin

Dans le récit autobiographique «Premiers rôles», Anaïs Valentine Sancha raconte le mal qui l’a habitée pendant les dix-huit premières années de sa vie. JEAN-PAUL GUINNARD

Dix-sept ans à cacher un secret honteux. Anaïs Valentine Sancha est sans doute arrivée au bout d’un chemin tortueux, le long duquel elle avançait à couvert depuis toujours. Aujourd’hui, à 26 ans, l’Yverdonnoise diplômée de l’Institut littéraire suisse de Bienne est prête à parler ouvertement de ce qu’elle a enduré toutes ces années. Elle a décidé de le révéler au travers de sa passion pour l’écriture, avec la publication de «Premiers rôles».

«Incontinence complète, voilà comment se nomme mon calvaire», écrit-elle dans ce récit autobiographique par lequel elle s’adresse directement au mal qui l’habitait avant même sa naissance. Et qu’elle tutoie, parce qu’après dix-huit ans de vie commune on ne vouvoie pas l’autre. Qui plus est quand il a pareillement impacté votre quotidien.

«Cette différence, j’en ai fait un secret. Et plus encore, une honte.» Anaïs Valentine Sancha, auteure

«Comme j’ai toujours été observatrice, j’ai rapidement compris qu’il y avait quelque chose d’anormal. Cette différence, j’en ai fait un secret. Et plus encore, une honte, que je compensais en me mettant énormément de pression, par exemple à l’école», explique-t-elle.

Le souci est inné et physiologique. Son corps ne renferme pas deux reins, mais trois. Avec trois uretères, dont un qui descend trop bas, plus loin que la vessie, plus loin que le périnée. Impossible donc pour Anaïs de contrôler l’urine dans ce canal à l’abouchement inattendu.

Astuces répétées

Les «accidents» ne criant que très rarement gare, l’enfant qu’elle est encore doit donc rivaliser d’astuces pour ne pas être découverte. «Le plus souvent, je dissimulais du papier toilette dans ma culotte. Et quand je dormais chez des amies, je renversais de l’eau sur les draps discrètement…»

À l’âge de 11 ans, toutefois, elle n’en peut plus et se confie à ses parents. Elle leur révèle qu’il ne s’agit pas, comme ils le croient alors, d’accidents occasionnels. Les médecins vers qui elle est dirigée ne trouvent rien. Ou mettent plutôt sa situation sur le compte de son état psychologique. Alors que c’est tout l’inverse. «Je n’ai pas eu la force de me défendre, de dire que depuis toute petite c’était comme ça», regrette-t-elle aujourd’hui.

Les années passent. Tant bien que mal. Jusqu’à cette balade avec le chien de la famille, en compagnie de ses deux frères, alors qu’elle a 17 ans. «Au moment où on s’est mis à courir, j’ai réalisé que je n’avais pas mis de protection… De retour à la maison, j’étais trempe et en pleurs. J’ai dit à mes parents que ça ne s’était jamais arrêté, ni même amélioré, malgré les exercices de physio qu’on m’avait prescrits pour muscler mon périnée. Ils tombaient des nues!»

L’IRM de la dernière chance

La gynécologue à qui elle s’adresse en décembre 2013 n’a qu’une directive: trouver ce dont Anaïs souffre, quels que soient les moyens à mettre en œuvre. L’adolescente est soumise à une batterie de tests qui ne révèlent rien. Jusqu’à cette «IRM de la dernière chance», en avril suivant. «J’étais prête à tout entendre, même à apprendre qu’il ne me restait que deux ans à vivre, je voulais juste savoir…»

Le diagnostic, rare, est tombé. «Mon incontinence n’était pas une imagination de mon esprit. Pendant dix-huit ans, on a raté un organe dans mon corps!»

Lecture publique

Quatre mois plus tard, une néphrectomie partielle met fin à son calvaire. Mais pas à l’omerta qu’elle s’est imposée depuis sa plus tendre enfance. «Je n’ai laissé à personne l’occasion de se moquer de moi. Diagnostic connu, j’ai assez facilement expliqué que j’étais née avec trois reins, mais je n’ai révélé qu’à quelques copines les conséquences qu’il en découlait.»

Huit ans plus tard, les gens qu’Anaïs fréquente régulièrement sont au courant. «J’en ai parlé à ceux dont je ne voulais pas qu’ils l’apprennent par mon livre.» Une confession autopubliée, sortie symboliquement huit ans jour pour jour après le diagnostic qui a changé sa vie, dont elle lira des extraits samedi après-midi, dans le jardin de sa grand-maman.

