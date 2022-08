VTT – Neff arrache l’argent mondial en cross-country La 12e médaille suisse est tombée lors des Championnats du monde de VTT des Gets (Fr). Jolanda Neff a décroché l’argent du cross-country derrière l’intouchable française Pauline Ferrand-Prévot. SBO

Jolanda Neff a décroché l’argent aux Mondiaux de Cross Country aux Gets. DR

Il y avait Pauline Ferrand-Prévot et le reste du monde. La Française de 30 ans a survolé l’épreuve de cross-country aux Mondiaux des Gets (France), faisant course (largement) en tête pendant les six tours dessinés dans la station de Haute-Savoie. Déjà championne du monde en short track, «PFP» a décroché son quatrième titre mondial dans la discipline.





Derrière l’intouchable Ferrand-Prévot, Jolanda Neff (29 ans) a décroché une très belle médaille d’argent, à 1’35 de la Française. L’Américaine Haley Batten a complété le podium en terminant 3e, à 2’13. La St-Galloise, championne olympique de la discipline l’été passé à Tokyo, a arraché une médaille alors qu’elle n’était que sixième à mi-course en raison d’un départ un peu poussif.

Neff deux fois «chocolat»

Seulement quatrième aux Européens de Munich cet été, puis à nouveau 4e de la Short Race lors des Mondiaux aux Gets à 5’’ du bronze, la Suissesse va probablement savourer avec bonheur cette troisième médaille mondiale en cross-country (or en 2017, argent en 2019).

Longtemps placée pour une médaille derrière «PFP», Alessandra Keller a craqué dans les derniers tours et a été dépassée par sa compatriote, mais aussi par l'Américaine Batten et la Française Loana Lecomte.

La Suissesse Alessandra Keller n’a pas aussi bien géré sa course que sa compatriote Jolanda Neff. DR

La Nidwaldienne , qui a finalement dû se contenter de la 5e place (à 3’46), se consolera lors de ces Mondiaux avec l’argent décroché quelques jours plus tôt dans la Short Race. La Suisse compte désormais 12 médailles, après le bronze obtenu par le Zurichois Luca Schätti (22 ans) chez les espoirs dimanche.

