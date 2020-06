Suisse – Néophytes envahissantes: vers une interdiction de la vente Le National a accepté tacitement ce vendredi une motion visant à ne plus commercialiser ces plantes menaçant la biodiversité indigène.

La Berce du Caucase ou Berce de Mantegazzi, espèce considérée en Europe et en Amérique du Nord comme invasive . KEYSTONE

Les néophytes envahissantes ne devraient plus être vendues en Suisse. Le National a tacitement accepté vendredi une motion de Claudia Friedl (PS/SG) en ce sens.

Ces plantes qui menacent la biodiversité indigène peuvent actuellement être acquises par les particuliers. Mais ces derniers ne sont pas autorisés à les planter dans leurs jardins. Rares sont les acheteurs qui connaissent cette subtilité.

Cette situation relève du non-sens, le consommateur partant légitimement du principe qu’il peut planter les végétaux qu’il vient d’acheter. La solution la plus efficace et la plus avantageuse pour lutter contre les néophytes envahissantes consiste à ne pas les commercialiser, selon la conseillère nationale st-galloise.

( ATS/NXP )