Café en capsules – Nespresso créera 300 emplois à Romont L’entreprise investit 160 millions dans son centre fribourgeois. L’usine accueillera ces nouveaux emplois dans les dix années à venir. Ivan Radja

Dix nouvelles lignes de production seront opérationnelles d’ici à juin 2022 sur le site de Romont (FR), ci-dessus en 2018, et 300 nouveaux emplois viendront s’ajouter dans les dix ans aux 368 actuels. KEYSTONE/Adrien Perritaz

Les nouvelles positives ne courent pas les rues en ces temps de crise, sur le plan tant des investissements que de l’emploi. Aussi l’annonce de Nespresso relative aux 160 millions d’investissement pour son site de Romont (FR) tombe-t-elle à point nommé. Cette somme est destinée à l’extension de son centre de production, afin, explique l’entreprise, «de répondre à la demande croissante des consommateurs pour ses cafés» et «soutenir son développement international dans les années à venir».

Le début de la construction est prévu pour juin 2021 et les nouvelles lignes de production devraient être pleinement opérationnelles d’ici à juin 2022. Au nombre de dix, elles seront dédiées aux cafés des gammes Vertuo et Professional.

«C’est le genre d’annonce qui fait du bien en cette période de crise» Olivier Curty, conseiller d’État fribourgeois

Cet agrandissement s’accompagnera de la création de 300 emplois directs au cours des dix prochaines années, à quoi il convient d’ajouter les emplois connexes et le développement des entreprises locales et régionales. «C’est le genre d’annonce qui fait du bien en cette période de crise, a déclaré Olivier Curty, le conseiller d’État fribourgeois responsable de l’Économie et de l’Emploi. Nespresso confirme ainsi que de grands groupes internationaux peuvent produire de manière compétitive dans notre canton. C’est aussi un investissement qui vient consolider la force de frappe de notre région dans le domaine de la bioéconomie, et je m’en réjouis.»

Inaugurée en 2015, l’usine de Romont assure la production des cafés Vertuo, actuellement vendus dans 21 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Plus de 1000 emplois en Suisse

Les 300 nouveaux emplois s’ajouteront aux 368 postes actuels du site de Romont. Nespresso emploie au total plus de 1000 personnes en Suisse, dont 334 à Orbe (VD) et 550 à Avenches (VD), sans oublier le siège de Lausanne. Ces dernières années, quatre nouvelles lignes de production étaient déjà venues augmenter la capacité du site, ce qui s’est traduit par la création de 50 emplois supplémentaires, parallèlement à l’inauguration d’un nouveau Centre de développement de produits et d’un Coffee Campus en 2018, rappelle l’entreprise dans un communiqué.

«Malgré la période difficile que nous vivons tous, cet investissement stratégique à long terme confirme le succès continu de Nespresso et son leadership dans le segment du café portionné dont nous sommes les pionniers depuis 1986, déclare pour sa part le PDG Guillaume Le Cunff. Cela démontre également notre engagement continu envers nos racines suisses et le développement économique à long terme de la région et du pays.»