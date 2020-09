Suisse – Nespresso veut mieux recycler ses capsules La filiale du géant de l’alimentation Nestlé a inauguré ce mardi une organisation à but non lucratif visant à faire progresser le taux de recyclage de ses capsules à café de 58% à 75% d’ici à 2025.

Un entrepôt de recyclage des capsules Nespresso à Moudon. KEYSTONE

Nespresso a inauguré mardi la «Swiss Aluminium Capsule Recycling» destinée à faciliter le recyclage de l’aluminium en Suisse. Le géant du café veut rassembler les producteurs dans cette organisation pour atteindre, à terme, un taux de recyclage des capsules à café de 75% en Suisse d’ici à 2025.

L’organisation à but non lucratif «Swiss Aluminium Capsule Recycling» est le fruit d’un partenariat entre Nespresso et Delica, le torréfacteur du distributeur Migros, d’après un communiqué publié mardi.

Ils visent à offrir «une solution globale pour l’industrie», en mettant notamment en place une infrastructure de recyclage, déjà utilisée par Delica depuis le début de l’année.

Avec ce nouveau dispositif, la filiale de Nestlé espère faire progresser le taux de recyclage de l’aluminium en Suisse de 58% à 75% d’ici à 2025.

Responsabilité environnementale

«Il est important pour nous d’assumer notre responsabilité environnementale tout en proposant à nos consommateurs une solution de recyclage pratique» explique Hubert Lehnard, directeur marketing chez Delica et membre de la direction de la nouvelle organisation.

Les deux marques ont également développé un nouveau pictogramme destiné à favoriser les réflexes du recyclage chez les consommateurs. Ils pourront rapporter ces capsules dans plus de 3700 points de collecte différents.

ATS/NXP