Alimentation – Nestlé accélère ses projets de recherche en Suisse Avec ses 4000 m2 d’espace disponible depuis la fin de l’an dernier, l’accélérateur lausannois du géant alimentaire est la vitrine d’un vaste programme entamé en 2019. Olivier Wurlod

Durant une période limitée à six mois, jeunes sociétés , étudiants et employés à l’interne peuvent accéder aux infrastructures de pointe du géant veveysan . KEYSTONE

Lundi, plutôt que de procéder à un classique découpage de ruban rouge, les membres de la direction de Nestlé ont préféré assembler quelques briques pour célébrer le tout nouvel accélérateur à start-up installé au cœur du centre de recherche de Vers-chez-les-Blanc. Tout un symbole pour cet espace flambant neuf, dont la tâche sera de contribuer à bâtir le futur de l’alimentation mondiale.

Depuis plus de deux ans, la multinationale s’acharne à faire passer ses capacités de recherche à un stade supérieur en termes de dynamisme et de réactivité. Pour y parvenir, elle a pris l’option d’apporter son soutien à une cohorte de jeunes sociétés et d’étudiants afin de transformer leurs idées en produits commercialisables, et cela rapidement.