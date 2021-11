«Multinationales responsables» – Nestlé attend de Bruxelles ce qu’il a fustigé à Berne

La multinationale s’engage pour une loi européenne contraignante sur la responsabilité des entreprises, un an après avoir milité contre en Suisse.

«L’initiative veut rendre les entreprises responsables au-delà de leurs activités. C’est incompréhensible. Nous serions responsables des actes de tous ceux qui sont liés de près ou de loin à Nestlé.»

C’était il y a un an. Le président de la multinationale domiciliée à Vevey, Paul Bulcke, nous accordait un entretien pour expliquer son opposition à l’initiative populaire «Entreprises responsables».

Ses arguments principaux rejoignaient ceux d’EconomieSuisse: pas question d’introduire une responsabilité civile en Suisse pour les actes commis par les entreprises helvétiques et leurs sous-traitants à l’étranger, pas question non plus d’imposer aux multinationales un devoir de diligence étendu.