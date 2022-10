Élections en Israël – Netanyahou parie sur l’extrême droite pour faire son retour L’ancien premier ministre est prêt à tout pour reprendre le pouvoir à l’issue des législatives du 1er novembre. Grâce à son allié, le suprémaciste juif Itamar Ben-Gvir. Alice Froussard - Jérusalem

Itamar Ben-Gvir, figure montante de l’extrême droite israélienne, séduit les jeunes colons radicalisés avec sa promesse d’un «État juif fort». Tel-Aviv, 21 octobre 2022. AP Photo/Oded Balilty

Pour le cinquième scrutin législatif depuis 2019, peu de surprise: les électeurs devront – à nouveau – choisir entre le bloc des partis de droite de Benyamin Netanyahou et la coalition gouvernementale rassemblant des partis de droite, du centre et de la gauche, menée par Yaïr Lapid. La ligne de fracture n’a pas changé et Netanyahou l’a bien compris.