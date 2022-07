Streaming – Netflix choisit Microsoft pour gérer la publicité sur sa plateforme Microsoft sera chargé de concevoir et gérer la plateforme pour les annonceurs souhaitant diffuser des publicités à l’attention des utilisateurs de Netflix.

Après des années de conquête des utilisateurs à grande vitesse, Netflix a perdu 200’000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à fin 2021. (Image d’illustration) AFP

Microsoft a annoncé mercredi qu’il allait gérer la technologie de ventes d’espaces publicitaires sur Netflix, le géant du streaming qui veut proposer des abonnements moins chers mais avec de la publicité. Netflix avait pris cette décision après un premier trimestre décevant, où il avait perdu des abonnés pour la première fois en dix ans, et après des années de résistance contre l’idée même de diffuser des pubs.

«Il est clair que ça fonctionne pour Hulu», avait remarqué le patron de Netflix Reed Hastings, en référence à un service concurrent, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. «Si vous voulez l’option sans pub, ce sera toujours possible. Si vous préférez payer moins cher et que vous tolérez les pubs, il y aura une offre pour vous aussi», avait-il ajouté.

Cet abonnement s’ajoutera aux trois options déjà disponibles («Essentiel», «Standard» et «Premium»), la moins chère étant à dix dollars par mois aux États-Unis. Microsoft sera chargé de concevoir et gérer la plateforme pour les annonceurs souhaitant diffuser des publicités à l’attention des utilisateurs de Netflix.

«Microsoft a la capacité prouvée de répondre à tous nos besoins publicitaires en construisant avec nous une nouvelle offre d’abonnement avec pub», a indiqué Greg Peters, le directeur des opérations de Netflix, cité dans le communiqué de mercredi.

Confidentialité des données

D’après la presse spécialisée américaine, Netflix avait envisagé d’autres partenaires, comme Google, le leader mondial de la publicité et propriétaire de YouTube, et Comcast, un fournisseur internet qui possède Peacock, la plateforme de NBCUniversal. Contrairement à ces sociétés, Microsoft n’a pas de service de streaming de vidéo, mais le groupe informatique compte à son actif des services comme le réseau social LinkedIn et les jeux vidéo XBox.

«Microsoft nous donne la possibilité d’innover de façon flexible à l’avenir, aussi bien du côté de la technologie que des techniques de vente, et fournit des protections solides pour la confidentialité de nos abonnés», a déclaré Greg Peters.

Introduire de la publicité signifie en effet s’exposer aux questions débattues depuis des années autour des données personnelles des consommateurs, récoltées à grande échelle pour les cibler avec des annonces personnalisées, plus lucratives.

«Tout début»

«Nous en sommes au tout début, mais notre objectif de long terme est clair: plus de choix pour les consommateurs et un outil premium pour les marques, meilleur qu’en télévision linéaire», a détaillé le directeur. Après des années de conquête des utilisateurs à grande vitesse, Netflix a perdu 200’000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à fin 2021, une nouvelle qui avait fait chuter son action de 25% sur le moment.

Le groupe californien avait réagi en annonçant l’arrivée de la publicité sur le service, qui doit l’aider à financer les investissements nécessaires pour maintenir sa position de leader dans l’industrie qu’il a lancée. Il avait aussi indiqué qu’il allait resserrer la vis du côté des partages d’identifiants et mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes de ne pas payer pour accéder aux contenus de la plateforme.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.