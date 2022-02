Plateformes de streaming – Netflix est bien plus cher en Suisse qu’à l’étranger L’abonnement standard est presque 40% plus élevé qu’en France, en Allemagne ou en Italie. Une inégalité qui pourrait peser sur la votation du 15 mai. Ivan Radja

Environ 2,8 millions de Suisses sont abonnés à Netflix, au prix fort. JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via Getty Images

Lorsque, peu avant Noël, le prix de ses abonnements a été revu à la hausse pour la Suisse, Netflix se justifiait en expliquant vouloir ainsi «améliorer la qualité du service et élargir continuellement l’offre de séries, de films et de shows». Pour mémoire, le tarif de base restait inchangé (11 fr. 90 par mois), mais les abonnements standard et premium étaient augmentés de 2 fr. et 3 fr. (soit respectivement 18 fr. 90 et 24 fr. 90).