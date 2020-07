Que vaut la série «Cursed: la rebelle»? – Netflix relit les légendes arthuriennes Avec «Cursed: la rebelle», l’auteur de comics iconiques Frank Miller part en quête du Graal sur Netflix. L’Américain le cherche encore. Cécile Lecoultre

La future Dame du Lac (Katherine Langford) empoigne l’épée magique mais «Cursed» reste loin du Graal… Netflix

Du sublime «Excalibur» de John Boorman au facétieux «Holy Grail» des Monty Python, les légendes arthuriennes ont souvent inspiré. Alors que depuis «Game of Thrones», la demande de fantastique médiéval ne faiblit pas, Frank Miller s’attaque à son tour à la saga. Le dessinateur de comics avait déjà relu la mythologie américaine – voire le radical «The Dark Knight Returns» et son Batman vieillissant en psychopathe dépressif. Ou les poupées fatales et truands patibulaires qui hantaient les rues de «Sin City». Porteur d’un univers livré cash dans ses zones d’ombre les plus perverses, l’auteur s’est souvent bagarré avec Hollywood.