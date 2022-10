Streaming – Netflix repart de l’avant avec un nouveau record d’abonnés Netflix a annoncé mardi réunir plus de 223 millions d’abonnés sur sa plateforme, soit plus que fin 2021, après deux années de pandémie.

Le groupe californien avait perdu près de 1,2 million d’abonnés entre fin décembre 2021 et juin 2022. (Image d’illustration) AFP

Netflix avait promis un million mais ce sont finalement quelque 2,4 millions d’abonnés supplémentaires qui ont rejoint la plateforme cet été, une victoire pour le leader du streaming qui a pris des mesures drastiques après son recul du premier semestre.

En tout, d’après son communiqué de résultats publié mardi, Netflix compte désormais plus de 223 millions d’abonnés, explosant donc son record de fin 2021 (221,8 millions), fruit de deux années de pandémie ultra-favorables aux services de divertissement en ligne. Son titre bondissait d’environ 14% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York.

«Après un premier semestre difficile, nous pensons être sur le chemin d’une croissance à nouveau accélérée. La recette, c’est de faire plaisir à nos membres», a assuré le groupe californien, qui avait perdu près de 1,2 million d’abonnés entre fin décembre 2021 et juin 2022. Il parie désormais sur 227,6 millions d’abonnés au total d’ici la fin de l’année.

Netflix va lancer en novembre un nouvel abonnement mensuel moins cher, mais avec publicité, afin d’attirer de nouveaux consommateurs et d’engranger des revenus supplémentaires. La nouvelle offre coûtera 6.99 dollars par mois aux États-Unis et comportera des annonces de 15 à 30 secondes, diffusées au début et au milieu des programmes.

Le groupe californien a assuré la semaine dernière que les annonceurs, des marques de voiture et de luxe aux voyagistes, étaient au rendez-vous. «Nous avons quasiment vendu tout notre inventaire pour le lancement», a déclaré Jeremi Gorman, la directrice de la publicité, lors d’une conférence de presse.

Netflix s’est aussi félicité que ses utilisateurs passent plus de temps sur son service que ceux de ses concurrents. «Aux États-Unis, les comptes Netflix représentent 7,6% du temps passé à regarder la télévision», note le communiqué, citant des chiffres du cabinet d’études Nielsen.

Inverser la tendance

Ses résultats financiers ont aussi dépassé les attentes, notamment son bénéfice net de 1,4 milliard de dollars pour la période de juin à septembre, au lieu des 966 millions escomptés par les analystes. Son chiffre d’affaires est ressorti à 7,9 milliards de dollars.

«En reconnaissant directement (l’importance) de la concurrence et en utilisant la publicité, Netflix s’adapte à la nouvelle réalité de l’industrie du streaming», a commenté Ross Benes, analyste chez Insider Intelligence. Au printemps, après l’annonce de sa première perte d’abonnés depuis dix ans, le vétéran du secteur avait pris diverses mesures pour inverser la tendance.

Outre la décision d’ajouter une offre avec publicité, Netflix avait par ailleurs indiqué qu’il allait resserrer la vis du côté des partages d’identifiants et mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes d’accéder aux contenus de la plateforme sans payer. En guise de première étape dans ce sens, l’entreprise a présenté lundi un nouvel outil pour que les utilisateurs puissent transférer leur profil (avec leurs préférences et leur historique) quand ils ouvrent leur propre compte.

AFP

