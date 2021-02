Sauveur ou fossoyeur – Netflix sauvera-t-il le cinéma? Poussé par la pandémie et la concurrence, le géant du streaming investit de plus en plus dans la production de films. Même les réalisateurs suisses se prennent à rêver… Christophe Pinol

Martin Scorsese (à dr.) dirige Robert De Niro (à g.) et Joe Pesci sur le tournage de «The Irishman». 2019 Netlfix US, LLC. All rights reserved.

Tadaaam! Pour des milliers d’entre nous, le jingle sonore de Netflix est devenu celui de la pandémie. La firme de Reed Hastings dépasse désormais les 200 millions d’abonnés dans 190 pays, avec plus de 15 millions d’adeptes acquis durant le premier confinement. Mais si elle reste la plus populaire des plateformes de streaming, elle n’est pas la seule à en avoir profité. Derrière, Disney+, Apple TV+, HBO Max ou Peacock progressent à toute allure. Tandis que Paramount+ se prépare à entrer dans la danse le 4 mars prochain aux États-Unis et en Amérique latine.