Affaire Mike Ben Peter – Nettoyer la porte du tribunal coûtera 10’000 francs La peinture blanche jetée sur le Palais de Montbenon après l’acquittement de six policiers lausannois, le 22 juin, doit être enlevée cette fin de semaine. Philippe Maspoli

Les déprédations ont été commises pendant le week-end du 24-25 juin. KEYSTONE

Le 22 juin, les juges acquittaient six policiers lausannois impliqués dans l’interpellation du dealer nigérian Mike Ben Peter, décédé au lendemain de son arrestation, en février 2018. Le week-end suivant, le Tribunal de Montbenon subissait des déprédations: peinture blanche contre la porte et inscription «RIP Mike» au pied des lions qui ornent l’entrée.

Près de trois semaines plus tard, des passants s’étonnent de constater que la vénérable porte boisée est toujours recouverte d’une grosse éclaboussure blanche. La peinture rouge, elle, a disparu. Manifestement, le nettoyage du bois de l’entrée s’avère plus complexe que le lavage de la pierre. La porte doit retrouver son aspect d’origine ces jours: «Les interventions destinées à effacer les déprédations commises sur le bâtiment qui abrite le Tribunal d’arrondissement de Lausanne doivent être effectuées en deux temps. Une première intervention a déjà eu lieu et une seconde est prévue cette fin de semaine», indiquait l’Ordre judiciaire vaudois mercredi.

La justice vaudoise n’est toutefois pas propriétaire du Palais de Montbenon, qui appartient au Canton. La Direction générale des immeubles et du patrimoine estime le coût de remise en état à environ 10’000 francs. Le vernis qui recouvre le bois rend l’intervention délicate: «Ce montant est sujet à une réserve concernant les travaux de nettoyage, qui pourraient amener à une réfection complète du vernis de protection», explique Nicolas Liechti, responsable communication du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine.

Après la découverte des déprédations, l’Ordre judiciaire vaudois a déposé une plainte pénale. L’enquête a été confiée à la «cellule graffitis» de la police cantonale. Le jugement avait provoqué la colère des soutiens à la famille de la victime, qui avaient manifesté dans le hall du bâtiment abritant la salle d’audience cantonale de Renens.

Philippe Maspoli est journaliste à la rubrique vaudoise. Il a travaillé dans le journalisme local, a été responsable des rédactions régionales et a suivi les affaires judiciaires. Il se consacre actuellement à tous les sujets qui touchent les gens dans leur vie quotidienne. Plus d'infos @PhilippeMas

