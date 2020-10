Elections communales – Neuchâtel: Solidarités demande un recomptage des voix Les élections de dimanche, victimes d’une grave panne informatique, sont contestées pour le Conseil communal de la ville de Neuchâtel.

Solidarités demande un recomptage des voix de l'élection de dimanche au Conseil communal de Neuchâtel (archives) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Deux membres de Solidarités demandent un recomptage des voix pour l’élection au Conseil communal de la ville de Neuchâtel, qui s’est tenue dimanche, et qui a été l’objet d’une grave panne informatique. Ils vont déposer lundi une réclamation auprès de la chancellerie.

«Pour l’élection au Conseil communal, l’écart des voix est minime sur deux listes», a déclaré vendredi Dimitri Paratte, élu de Solidarités au Conseil général, revenant sur une information de RTN. La socialiste Anne-Françoise Loup a été battue de six voix par son colistier Thomas Facchinetti. Le vert’libéral Mauro Moruzzi l’a emporté de 4 voix sur sa colistière Sarah Pearson-Perret.

De plus, «le point de bascule» entre le siège vert’libéral et un 2e siège pour la liste POP/Verts/Solidarités est «faible», a ajouté Dimitri Paratte, candidat à l’exécutif pour Solidarités. Ce dernier estime que le système de décompte n’est pas «assez transparent et démocratique». Avec l’utilisation de l’électronique, le bureau électoral perd le fil.

Dans le cadre de la loi neuchâteloise, un effet suspensif se fait d’office, en cas de réclamation. «Si la chancellerie décide de le lever, on ne va pas s’y opposer et bloquer l’installation des nouvelles autorités», a ajouté Dimitri Paratte. L’autre recourante est Zoé Bachmann, unique députée pour Solidarités au Grand Conseil.

ATS/NXP