Élections communales – Neuchâtelois aux urnes pour renouveler leurs autorités Les Neuchâtelois élisent ce dimanche leurs autorités pour les quatre prochaines années. On s’attend à un taux de participation bas et à une probable poussée des Verts.

Les électeurs votent dimanche pour la première fois à Neuchâtel pour les autorités de la nouvelle commune, qui comprendra au 1er janvier 2021 Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Keystone

Les Neuchâtelois votent dimanche pour renouveler leurs autorités. Pour le législatif, 1’360 personnes prétendent à un des 751 sièges, répartis entre 27 communes. L’exécutif est élu par la population dans quatre localités. 81 candidats y sont en lice.

À Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, la population va voter pour la première fois pour les nouvelles autorités qui vont diriger la commune fusionnée, qui entrera en vigueur dès 2021 et qui comptera 45’000 personnes. Une poussée verte est attendue aussi bien au Conseil général qu’au Conseil communal.

Les deux organes sont élus par le peuple à la proportionnelle. Les Verts pourraient gagner un 2e siège à l’exécutif, vraisemblablement alors au détriment du PS, et les Vert’libéraux pourraient peut-être y faire leur entrée, prenant le fauteuil du PLR sortant.

Dans l’autre grande ville du canton, à La Chaux-de-Fonds, le scénario pour le Conseil communal est très ouvert, avec le retrait des sortants PLR et UDC. La question est de savoir si ce dernier parti conservera son siège ou si la gauche ou les Vert’libéraux arriveront à le conquérir.

Les Verts devraient faire de toute façon leur retour à l’exécutif, peut-être au détriment d’un siège du PS. Le parti socialiste n’aurait alors plus qu’un siège au Conseil communal pour la première fois depuis 1918. Il n’est pas exclu non plus que La Chaux-de-Fonds ne compte plus de femmes à l’exécutif, après le résultat de dimanche.

Taux de participation bas

L’élection au Conseil communal se fait à la proportionnelle dans les trois villes (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle) et à la majoritaire à Cressier, où il pourrait y avoir un 2e tour. Dans les autres communes du canton, l’exécutif sera élu ultérieurement par le Conseil général, en fonction de la force politique de chaque parti.

Dans le canton de Neuchâtel, le législatif compte entre 11 et 41 membres. Dans six communes, l’élection est tacite, le nombre de candidats n’étant pas supérieur aux sièges. À Cortaillod, une élection complémentaire sera nécessaire, car les candidats sont trop peu nombreux, par rapport aux sièges à repourvoir.

Le taux de participation devrait être particulièrement bas dimanche et tourner autour de 30%. Il y a quatre ans, il s’était élevé à 44,99% mais il avait été boosté par des votations fédérales et communales importantes, le même jour.

