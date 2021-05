Blocage du siège de Credit Suisse – Neuf activistes du climat condamnés à Zurich Les militants qui avaient bloqué le siège de la banque aux deux voiles en 2019 écopent d’une peine pécuniaire avec sursis, selon un jugement rendu vendredi à Zurich.

Les activistes avaient bloqué les entrées du siège de Credit Suisse, le 8 juillet 2019, en plaçant des plantes en pot, des vélos et en s'enchaînant (archives). KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Les neuf activistes du climat ayant participé au blocage du siège de Credit Suisse en juillet 2019 écopent d’une peine pécuniaire avec sursis. Le Tribunal de district de Zurich les reconnaît coupables de contrainte et, pour huit d’entre eux, de violation de domicile.

Dans son jugement rendu vendredi, la Cour a suivi le réquisitoire du procureur. La défense avait demandé en vain l’acquittement, voire le classement de l’affaire.

Sept Romands

Parmi les neuf prévenus, sept viennent de Suisse romande. Seuls deux accusés ont accepté de s’exprimer durant le procès qui s’est déroulé mercredi.

Le 8 juillet 2019 à Zurich, les sept femmes et les deux hommes condamnés ont pris part à un sit-in devant l’entrée de la grande banque, à Paradeplatz. But de leur action: bloquer l’accès au bâtiment pour protester contre les activités bancaires nuisibles, selon eux, pour le climat et exiger des grandes banques qu’elles cessent immédiatement de financer l’extraction du charbon, du pétrole et du gaz.

Les militants ont aussi placé des pots de plantes et des vélos cadenassés entre eux. Les policiers ont dû briser des chaînes avec un disque à trancher, puis évacuer les activistes en les portant. Ils ont interpellé 64 personnes. 51 militants ont été poursuivis par la justice dont 42 ont accepté la sanction par ordonnance pénale. Ces derniers ne comparaissaient donc pas.

ATS

