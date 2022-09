Vie de champion, moments d’exception – Neuf anecdotes insolites sur Roger Federer Elastocross, arbitrage, idée et coup de folie, James Bond, court moitié-moitié… La magie de Roger Federer ne se lit pas que dans le palmarès. Patrick Oberli

Le 2 mai 2007, Rafael Nadal et Roger Federer s’affrontent dans ce qui restera la bataille des surfaces. Une idée folle, à la hauteur des deux génies. GETTY IMAGES

L’idée saugrenue devenue match génial

Qui se souvient de «la bataille des surfaces»? L’image de ce court moitié gazon - moitié terre battue est restée dans les mémoires, véhiculant l’imaginaire d’un délire conjointement narcissique. Nous sommes le 2 mai 2007 et 1,6 million de dollars ont été dépensés pour construire ce terrain hybride censé départager Federer, empereur du gazon, et Nadal, roi de la terre. Or avec le recul, le délire a magnifiquement vieilli. Devoir changer de logiciel technique et tactique entre l’exécution du coup et son intention, le défi cognitif était à la hauteur de ces deux génies du jeu.