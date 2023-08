Dérèglement climatique – Neuf hêtres centenaires ont été abattus au Zoo La Garenne L’inspecteur forestier a enjoint au zoo de couper ces arbres secs et dangereux. Le recours à un hélicoptère? Un moindre mal pour la faune. Yves Merz

Pour des raisons de sécurité, le parc animalier de La Garenne à Le Vaud a dû évacuer au moyen d’un hélicoptère de grands hêtres victimes de sécheresses à répétition. Odile Meylan

Jeudi matin, peu avant l’ouverture des portes au public, les animaux du Zoo La Garenne ont eu la surprise de voir voler un drôle d’oiseau au-dessus de leurs têtes. Les résidents du parc animalier n’avaient pas été informés qu’un hélicoptère avait été convoqué pour évacuer en urgence neuf hêtres centenaires devenus dangereux pour eux et les visiteurs. L’opération, minutieusement préparée en amont, s’est bien déroulée. Tôt le matin, les bûcherons avaient élagué et sanglé les arbres et morceaux d’arbres à enlever par les airs. Puis l’hélicoptère est intervenu avec une efficacité remarquable.