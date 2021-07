Édito – JO 2020 - Neuf médailles suisses, et des vraies

Les Jeux olympiques de Tokyo ne sont ouverts que depuis une semaine et les athlètes suisses se sont approprié neuf médailles. La moisson est déjà plus conséquente que celles réalisées à Rio en 2016 et à Pékin en 2008, où Swiss Olympic jubilait avec ses sept breloques. Et elle est similaire au total cumulé de métaux remportés à Londres en 2012 (4) et à Athènes en 2004 (5).

Apprécions donc le moment. D’autant plus que les conquêtes ne l’ont pas été, comme quelques fois ces 26 dernières années, dans des sports où l’adversité est de façade. Ou dans des disciplines à élimination directe où trois succès suffisent pour accéder à un podium.

Le triplé helvétique en VTT féminin? Les 23 meilleures athlètes du classement de la Fédération Internationale se sont présentées sur la ligne de départ. L’argent de Mathias Flückiger en VTT masculin?

Neuf des dix leaders du même classement avaient entrepris le voyage au Japon malgré les contraintes sanitaires. L’envolée du nageur Jérémy Desplanches vers le bronze du 200 m 4 nages? Le gratin mondial était dans le bassin. L’épopée de Belinda Bencic, qui disputera la finale du tournoi de tennis en simple?

Le top 3 de la WTA a sué sur les courts bardés d’anneaux. Le cheminement jusqu’à la finale du double de Bencic et de Viktorija Golubic? Il ne s’est pas opéré contre des juniors. Lors de leur dernier match, la Saint-Galloise et la Zurichoise feront d’ailleurs face aux Nos 2 et 3 de la hiérarchie internationale.

Aux Jeux olympiques, toutes les médailles ont de la valeur. La grande majorité de celles qui s’affichent (ou s’afficheront pour les tenniswomen) sur la poitrine de sportives et sportifs helvétiques en a encore un peu plus. Car elles ont été conquises sur une scène où la concurrence est particulièrement féroce et ne tolère aucune marge d’erreur.

