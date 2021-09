Siège de l’ONU – Neuf militaires suisses seront envoyés à New York Les officiers seront présents pour la promotion de la paix. Actuellement, trois militaires helvétiques sont sur place.

À la demande l’organisation, neuf militaires suisses non armés pourront être envoyés au siège de l’ONU à New York. AFP

Neuf militaires suisses non armés pourront être envoyés au siège de l’ONU à New York pour la promotion de la paix. À la demande de l’organisation, le Conseil fédéral a décidé mercredi d’accroître son soutien.

L’ONU, dont la complexité des missions croît, est de plus en plus tributaire du savoir-faire militaire de ses États membres. Pour la Suisse, cet engagement représente une excellente occasion de participer aux activités onusiennes et de contribuer au maintien de la paix.

Actuellement, trois militaires helvétiques sont sur place: deux officiers pour le déminage humanitaire et un expert pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration d’anciens combattants.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.