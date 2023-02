Corée du Sud – Neuf personnes disparues dans le chavirement d’un bateau de pêche Au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud, les secouristes étaient à la recherche dimanche de neuf personnes, disparues après le chavirement du bateau de pêche sur lequel elles étaient embarquées.

Les secouristes sont à la recherche de neuf personnes disparues après le chavirement d’un bateau de pêche au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud, ont indiqué les autorités dimanche. Le navire de 24 tonnes a chaviré dans les eaux au large du comté de Sinan, dans la province du Jeolla du Sud, tard dans la nuit de samedi à dimanche, selon le ministère de l’Intérieur.

Trois des membres de l’équipage ont été secourus par un bateau à proximité, mais neuf autres – dont deux étrangers – sont toujours portés disparus, a ajouté le ministère dans un communiqué. Plus d’une dizaine de navires et trois aéronefs des garde-côtes et de la marine ont été dépêchés pour retrouver les personnes disparues, a-t-il précisé.

La plupart des membres de l’équipage auraient quitté le bateau naufragé, a rapporté l’agence de presse Yonhap, citant le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a appelé à déployer un maximum d’efforts dans les opérations de recherche et de sauvetage, ordonnant la mobilisation de «toutes les ressources disponibles» pour élargir la zone de recherche, a fait savoir son cabinet.

