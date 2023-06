Violences interethniques – Neuf personnes sont mortes dans des affrontements en Inde Plusieurs hommes armés ont pris d’assaut mercredi une localité de l’État du Manipur, depuis longtemps foyer de tensions et de séparatisme.

Au moins neuf personnes sont mortes dans de nouveaux affrontements entre des groupes ethniques rivaux dans l’État indien du Manipur (nord-est), ont annoncé mercredi les autorités locales.

Plusieurs hommes armés, dont l’identité n’a pas été divulguée, ont pris d’assaut la localité de Kamenlok, située dans la périphérie d’Imphal, la capitale de l’État du Manipur.

Ces derniers ont tiré à l’aveugle sur des maisons avec des «armes sophistiquées», a déclaré à l’AFP Heisnam Balakrishna, responsable de l’information au gouvernement local. «Neuf personnes, dont une femme, ont été tuées au cours des tirs», a-t-il précisé. Dix autres ont été blessées dans l’attaque et ont été transférées dans un hôpital d’Imphal. Neuf personnes avaient déjà été blessées lundi dans une autre attaque dans la localité de Kamenlok, selon la police.

Dans cet État depuis longtemps foyer de tensions et de séparatisme, des violences interethniques ont éclaté en mai entre les Meiteis --pour la plupart hindous-- et Kukis. Les Meiteis résident principalement à Imphal, la capitale du Manipur, et ses environs. Les Kukis, entre autres tribus, sont surtout implantés dans les collines.

C’est une décision de justice locale qui a mis le feu aux poudres en recommandant un statut plus favorable pour les Meiteis, leur garantissant notamment des quotas d’emplois publics. Selon les autorités, plus de 100 personnes sont mortes lors des affrontements interethniques qui ont éclaté en mai à la suite de cette décision de justice.

